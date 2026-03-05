Публикация видео разгромленной раздевалки после матча с ЦСКА взбесила «Краснодар»

Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на публикацию видео разгромленной раздевалки после матча с ЦСКА. Пост с кадрами «варварства» разместил в своем телеграм-канале врач армейцев Эдуард Безуглов.

В «Краснодаре» уверены, что такая публикация имеет единственную цель — увести внимание общественности от дискуссии о расизме, проявления которого отмечались на «ВЭБ-Арене». В сообщении указывается, что раздевалка любой команды после матча выглядит схожим образом.

«Сейчас увести разговор в сторону от незаслуженно полученного преимущества в одного игрока и возмутительных расистских криков не получится. Мы обратились в контрольно-дисциплинарный комитет и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, и намерены пристально следить за расследованием», — говорится в заявлении пресс-службы «Краснодара».

ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 3:1 в первом полуфинальном матче Кубка России. Главный тренер «быков» Мурад Мусаев после игры возмутился работой арбитра, удалившего игрока «Краснодара».