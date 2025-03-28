Дзюба был «ошарашен и восхищен» Карпиным в сборной

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в интервью Sport24 рассказал , как изменилось его отношение к Валерию Карпину после вызова в сборную.

Футболист заявил, что был «ошарашен и восхищен Карпиным» за время пребывания на сборах национальной команды. Дзюба отметил, что Карпин стал взрослее и мудрее, как и он сам.

«Всегда буду ему благодарен за этот вызов. Впредь ни одного плохого слова про Георгича не скажу», — сказал Дзюба.

Нападающий выразил надежду, что теперь его отношения с Карпиным изменятся навсегда.

У главного тренера сборной Карпина и Дзюбы был давний конфликт. Форвард не вызывался в сборную с 2019 года, когда национальную команду возглавил Карпин. Приглашение футболиста на последний сбор стало сенсацией. Дзюба забил мяч в товарищеском матче с Гренадой (5:0) и стал единоличным рекордсменом по числу голов за сборную России — 31.

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