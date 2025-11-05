Бубнов выставил оценки игрокам матча «Краснодар» — «Спартак»: диапазон от «единицы» до «пятерки»

Матч завершился со счетом 2:1. Хозяева поля доминировали большую часть матча, а пропустили гол в компенсированное время после удаления Джона Кордобы.

Большинство игроков «Краснодара» получили от эксперта «пятерки». Кордоба до своей красной карточки отметился голом и результативной передачей. Бубнов снизил до «четверки» оценку Диего Косте и припечатал «двойкой с минусом» Никиту Кривцова, отметив у вышедшего на замену хавбека большое количество технического брака (в 7 из 16 ТТД, 44%).

Гораздо больший разброс оценок у «Спартака». Манфред Угальде удостоился «единицы» (67% брака), зато автор единственного гола красно-белых Ливай Гарсия получил «пятерку с плюсом». Также «пятерки» у «Спартака» получили Кристофер Ву, Эсекиэль Барко, Маркиньос и Роман Зобнин, у остальных — «тройки» и «четверки».

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 32 очками, «Спартак» занимает шестое место и отстает от лидера на 10 пунктов.