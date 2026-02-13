Футболист Петров рассказал, почему отказался от перехода в «Локомотив»

Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров в эфире «Матч ТВ» рассказал, почему в зимнее межсезонье отказался перейти в «Локомотив».

Футболист признался, что предложение вернуться в родной клуб действительно было. Причем «Локомотив» мог выкупить контракт полузащитника всего за €1 млн — именно такая сумма выкупа была заложена в соглашении. Однако, как сообщалось, стороны не договорились об условиях личного контракта, и в январе Петров продлил контракт с «Балтикой» до 30 июня 2030 года.

«Я не хотел уходить. В голове сидела мысль, что хочу этот сезон точно доиграть в „Балтике“. Хочу посмотреть, на что мы способны», — сказал Петров.

После 18 туров калининградский клуб занимает сенсационное пятое место. Петров провел в РПЛ 14 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три передачи.

