«Будет неожиданный финал»: актер из «Слова пацана» раскрыл, каким мог быть сериал и его главные герои

До финала первого сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» осталось всего две серии. Внимание публики к ленте не угасает, а лишь нарастает с каждым днем. Однако мало кто знает, что проект мог выглядеть совсем иначе.

Актер Алексей Бутаков, сыгравший одного из участников группировки «Универсам», рассказал, чем ему запомнились съемки в сериале.

«На главную роль было претендовали около 800 человек. Я тоже пробовался на одно из центральных мест — хотел сыграть Марата. Но пробы я не прошел, было обидно до слез. Первоначально Марат должен был пришиваться к банде, но позже его заменил Андрей, поменялись местами», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Никита Кологривый и Иван Янковский, сыгравшие Кощея и Вову Адидаса, уже по праву считаются известными и профессиональными актерами. Несмотря на это, они не сторонились начинающих коллег. По словам Бутакова, они не отказывали в фото тем, кто их просил.

«Мне больше всего запомнилась сцена с сейфом, когда Вова Адидас в исполнении Янковского вскрывал его вместе с пацанами. Оттуда актер извлекал заряженный револьвер, и это было пугающе — боялся, что он выстрелит. Но по итогу все обошлось хорошо», — отметил артист.

Если сериал не закончится, как это планировалось, а продлится на второй сезон, Алексей собирается снова участвовать в кастинге. А пока вместе со всеми зрителями ждет завершающих эпизодов.

«Скорее всего, будет неожиданный финал. В СМИ говорили, что идет досъем, поэтому посмотрим, что дальше. Сам не видел 7 и 8 серию», — заключил он.

Ранее звезда сериала «Слово пацана» раскрыл концовку первого сезона.