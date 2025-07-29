Будет туристкой на Олимпиаде: Роднина оценила перспективы российской легкоатлетки, выбравшей Турцию

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила перспективы российской легкоатлетки Софьи Якушиной, которая сменила российское спортивное гражданство на турецкое.

19-летняя спортсменка объяснила, что «ухватилась» за возможность получить спортивное гражданство другой страны, чтобы выступить на Олимпийских играх 2028 года.

Роднина выразила уверенность, что на Играх-2028 российские спортсмены обязательно будут участвовать в том или ином статусе, так что Якушина могла бы и не менять гражданство.

«Но по сегодняшним ее данным какая разница, за какую страну она будет выступать туристом», — добавила олимпийская чемпионка.

Софья Якушина заняла второе место на прошлогоднем чемпионате России в многоборье, а в феврале установила рекорд страны для спортсменов до 20 лет.

Ранее главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил, что за шесть лет отсутствия россиян на чемпионатах мира «мир уплыл вперед».