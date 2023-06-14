«Буду еще»: известный боксер и депутат готов сниматься в новых реалити-шоу после недавнего провала

Экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев проиграл на шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ. Напомним, спортсмен участвовал в проекте с самого начала и дошел до полуфинала.

Последним для Лебедева стало испытание на вылет, в котором он соревновался с Марией Погребняк. Участники должны были лечь в прозрачный ящик с жуками и тараканами и наощупь переложить в другой ящик змей. Погребняк сделала это быстрее.

Впрочем, спортсмен, привыкший к победам и поражениям на ринге, попадая в подобные ситуации чувствует себя спокойно.

«К тому, что произошло, я подхожу философски. Иногда человек выигрывает, а иногда проигрывает, — так бывает. Буду еще участвовать в шоу, если пригласят», — сказал боксер в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Напомним, Денис Лебедев уже 14 лет живет в подмосковном городе Чехове и работает муниципальным депутатом. Большое интервью со знаменитостью читайте здесь.