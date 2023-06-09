«Это смысл моей жизни»: звезда реалити-шоу на ТНТ рассказал о работе депутатом в Чехове
Боксер и участник «Новых звезд в Африке» рассказал, как поддерживает СВО
Фото: [Сергей Бобылев/ТАСС]
Российский боксер Денис Лебедев — многократный чемпион мира и обладатель запоминающейся брутальной внешности. Он уже 14 лет живет в подмосковном городе Чехове. Несколько лет назад 43-летний спортсмен ушел из профессионального бокса, но продолжает работать муниципальным депутатом.
Мужчина признается, что ему нравится трудиться на ниве защиты интересов жителей.
«В 2019 году я закончил свою спортивную карьеру. Но конец одного пути — это всегда начало другого. Сегодня я уже второй срок работаю в Совете депутатов городского округа Чехов. Занимаюсь социальными вопросами, стараюсь помогать людям. Не везде успеваю и не все получается, что хотелось бы сделать. Но я очень стараюсь, это смысл моей жизни», — заявил собеседник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Лебедев также добавил, что лично не тренирует детей, но поддерживает спортивные учреждения Чехова — зал бокса «Витязь», школу бокса Александра Поветкина, спортивную федерацию бокса Московской области.
«Помогаю своему папе, он у меня работает тренером. Это он меня вырастил, как спортсмена. Изначально у него было желание, чтобы я стал чемпионом мира, а потом уже я сам в себя поверил», — рассказал спортсмен.
Собеседник отметил, что работает с Общероссийским народным фронтом, занимается гуманитарной помощью.
«Я как гражданин России разделяю позицию наших руководителей и верховного главнокомандующего по поводу СВО», — подчеркнул чемпион мира.
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