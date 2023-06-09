«Это смысл моей жизни»: звезда реалити-шоу на ТНТ рассказал о работе депутатом в Чехове

«В 2019 году я закончил свою спортивную карьеру. Но конец одного пути — это всегда начало другого. Сегодня я уже второй срок работаю в Совете депутатов городского округа Чехов. Занимаюсь социальными вопросами, стараюсь помогать людям. Не везде успеваю и не все получается, что хотелось бы сделать. Но я очень стараюсь, это смысл моей жизни», — заявил собеседник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».