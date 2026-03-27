Полина Диброва впервые высказалась о новых отношениях телеведущего

Бывшая жена известного российского телеведущего выбрала необычный способ выбраться на светское мероприятие и заодно расставила точки над i в вопросе о личной жизни своего бывшего мужа Дмитрия Диброва. Полина впервые публично высказалась о романе отца своих детей. Ее слова оказались неожиданными для многих, сообщает The Voice.

Премьера комедии «Королек моей любви» в столичном кинокомплексе «Октябрь» собрала немало звезд, но внимание прессы приковала Полина Диброва. Нынешняя любовь бизнесмена Романа Товстика пришла на мероприятие без него — он не смог составить ей компанию, поэтому Полина взяла с собой подругу. А из-за традиционных московских пробок звездные гостьи и вовсе пересели на метро, чтобы не опоздать.

Но главной темой для обсуждения стал не способ передвижения, а откровенность Полины в вопросе личной жизни Дмитрия Диброва.

Дмитрий Дибров со своей новой возлюбленной Катей Гусевой

Напомним, об отношениях телеведущего с нутрициологом Катей Гусевой заговорили в ноябре, когда пара вместе отдохнула на Бали. Иронично, но именно Полина когда-то познакомила их — Катя состояла в ее клубе.

На премьере экс-жена Диброва впервые нарушила молчание. Она заявила, что не обязана одобрять выбор бывшего мужа, однако назвала Катю «достойным человеком».

«С ней знакома уже достаточно давно. И считаю ее очень достойным человеком», — отметила она.

Кроме Полины Дибровой, на красной дорожке заметили и других ярких гостей: Демиса Карибидиса с супругой Пелагеей, Михаила Галустяна с новой любовью Лилией Киосе, а также Марину Кравец, Екатерину Шкуро, Наталью Рудову, Тину Канделаки и Альбину Кабалину. Сама комедия «Королек моей любви» выходит в широкий прокат 1 апреля.

Ранее актриса Катерина Шпица вышла в свет с округлившимся животом и рассказала о помощи психологов.