Букеровскую премию 2024 года получила британская писательница за роман «На орбите»

Британская писательница Саманта Харви была награждена Букеровской премией 2024 года за свой роман «На орбите» (Orbital), который описывает один день из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба премии.

В пресс-релизе подчеркивается, что это первая работа, отмеченная Букеровской премией, события которой разворачиваются в космосе.

По информации организаторов, книга состоит всего из 136 страниц, что делает ее второй по краткости среди всех лауреатов этой награды.

Кроме того, Саманта Харви стала первой женщиной, выигравшей с 2019 года. За это достижение она получит денежную награду в размере £50 тыс.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Нобелевская премия по литературе досталась южнокорейской писательнице Хан Ган.