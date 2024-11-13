Букеровскую премию 2024 года получила британская писательница за роман «На орбите»
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Британская писательница Саманта Харви была награждена Букеровской премией 2024 года за свой роман «На орбите» (Orbital), который описывает один день из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба премии.
В пресс-релизе подчеркивается, что это первая работа, отмеченная Букеровской премией, события которой разворачиваются в космосе.
По информации организаторов, книга состоит всего из 136 страниц, что делает ее второй по краткости среди всех лауреатов этой награды.
Кроме того, Саманта Харви стала первой женщиной, выигравшей с 2019 года. За это достижение она получит денежную награду в размере £50 тыс.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Нобелевская премия по литературе досталась южнокорейской писательнице Хан Ган.