Нобелевскую премию по литературе вручили южнокорейской писательнице
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В 2024 году Нобелевская премия по литературе досталась южнокорейской писательнице Хан Ган, сообщил Нобелевский комитет.
Хан Ган была удостоена этой награды за свою «силу поэтической прозы, которая обращается к историческим травмам и выявляет уязвимость человеческого существования», отмечается в объяснительной части решения.
Хан Ган, известная своим уникальным стилем и глубокой философией, стала первой южнокорейской писательницей, удостоенной Нобелевской премии по литературе.
Ее работы, такие как «Ожидая Бардо» и «Корабль», исследуют темы идентичности, утраты и воспоминаний, отражая не только личный опыт, но и коллективную память нации.
Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по химии присудили за исследования структур белков.