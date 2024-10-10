Нобелевскую премию по литературе вручили южнокорейской писательнице

В 2024 году Нобелевская премия по литературе досталась южнокорейской писательнице Хан Ган, сообщил Нобелевский комитет.

Хан Ган была удостоена этой награды за свою «силу поэтической прозы, которая обращается к историческим травмам и выявляет уязвимость человеческого существования», отмечается в объяснительной части решения.

Хан Ган, известная своим уникальным стилем и глубокой философией, стала первой южнокорейской писательницей, удостоенной Нобелевской премии по литературе.

Ее работы, такие как «Ожидая Бардо» и «Корабль», исследуют темы идентичности, утраты и воспоминаний, отражая не только личный опыт, но и коллективную память нации.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по химии присудили за исследования структур белков.