Букмекеры оценили шансы России в матче с Тринидадом и Тобаго

Букмекеры оценили шансы сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Тринидада и Тобаго, который пройдет 9 июня на калининградской «Ростех Арене».

Эксперты практически не сомневаются в победе команды Валерия Карпина, предлагая очень скромный коэффициент на успех сборной России — 1.09. Тогда как победа гостей оценивается в 22.0. Коэффициент на ничью в букмекерских линиях — 12.5.

Предполагается, что матч получится результативным. За тотал меньше 2,5 мяча дают коэффициент 3.55, за тотал больше — 1.26.

Матчем с Тринидадом и Тобаго национальная команда России завершит сбор, в ходе которого она уже сыграла с командами Египта (0:1) и Буркина-Фасо (3:0).

Ранее Валерий Карпин объяснил, почему в матче с Тринидадом и Тобаго не сможет принять участие полузащитник «Спартака» Наиль Умяров.