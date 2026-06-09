Футболисты сборной России подхватили вирус перед матчем с Тринидадом и Тобаго
Карпин: «11 человек за три дня поймали какой-то вирус, Умяров даже не приехал»
Фото: [ФК «Спартак»]
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров не примет участия в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго из-за болезни, сообщил «Матч ТВ» главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Матч национальной команды пройдет 9 июня на калининградской «Ростех Арене».
«Видимо, поймали какой‑то вирус, человек 11 за три дня. Умяров поэтому даже не приехал, у него высокая температура», — рассказал Карпин.
В игре не примет участия еще один спартаковец, нападающий сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия. Он пропустит встречу по семейным обстоятельствам.
Встреча с Тринидадом и Тобаго завершит сбор национальной команды, в ходе которого она уже сыграла со сборными Египта (0:1) и Буркина-Фасо (3:0).
Ранее московский «Спартак» определился с кругом кандидатов на позицию нападающего.