Футболисты сборной России подхватили вирус перед матчем с Тринидадом и Тобаго

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров не примет участия в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго из-за болезни, сообщил «Матч ТВ» главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Матч национальной команды пройдет 9 июня на калининградской «Ростех Арене».

«Видимо, поймали какой‑то вирус, человек 11 за три дня. Умяров поэтому даже не приехал, у него высокая температура», — рассказал Карпин.

В игре не примет участия еще один спартаковец, нападающий сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия. Он пропустит встречу по семейным обстоятельствам.

Встреча с Тринидадом и Тобаго завершит сбор национальной команды, в ходе которого она уже сыграла со сборными Египта (0:1) и Буркина-Фасо (3:0).

Ранее московский «Спартак» определился с кругом кандидатов на позицию нападающего.