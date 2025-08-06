Буланова оценила хайп вокруг пляски своих танцоров

Неожиданный ренессанс Татьяны Булановой в 2025 году получил необычное продолжение: хиты певицы полюбились поколению зумеров, а вирусными стали ее танцоры. Особенно прославился Дмитрий Берегуля — 25-летний участник шоу-группы, чье незамысловатое движение с концерта («два притопа, три прихлопа») взорвало соцсети. Во время выступления зрители внезапно начали массово повторять движения артиста, создав стихийный флешмоб. По словам певицы, зал взорвался смехом и радостью — люди просто зарядились этой энергией. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, ни сама певица, ни ее команда не рассчитывали на славу: тренд родился спонтанно из-за искренности момента.

Артистка отметила, что вместо PR-стратегий коллектив сохранил легкое отношение к популярности. Так, грандиозных планов не планируется, разве что добавятся эти движения в другие номера, чтобы вовлекать зал. Ключевым стал человеческий фактор: Буланова подчеркнула, что ценит многолетнюю преданность Берегули и не готова с ним расстаться.

По ее мнению, случайность стала сюрпризом.

Ранее она назвала причины хамства звезд по отношению к поклонникам.