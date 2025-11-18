Буланова спокойно отреагировала на уход танцевальной группы

Певица Татьяна Буланова столкнулась с уходом танцоров, чьи зажигательные выступления долгое время были визитной карточкой ее шоу. Однако, как выяснилось, артистка восприняла эту ситуацию без драмы, проявив понимание к выбору коллег. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам Булановой, она спокойно относится к естественному желанию артистов развиваться в новых жанрах, особенно после того, как они получили признание. Звезда подчеркнула, что зрители ценят в первую очередь ее собственное выступление, и наличие или отсутствие подтанцовки не влияет на основу шоу. При этом певица отказалась от формулировки о том, что танцоры «не справились со славой», отметив их многолетний сценический опыт.

В результате ухода коллектива Буланова не осталась без артистов — у нее уже есть новые кандидаты на эти позиции. Однако певица не спешит с презентацией обновленного состава, предпочитая выдержать паузу и представить зрителям продуманные изменения в своих концертных программах.

Ранее она объявила о закрытии ресторана из-за гастрольного графика.