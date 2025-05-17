Бустер задолжал миллионы налоговой, но недавно купил Ferrari за 55 млн рублей

Российский стример Вячеслав Леонтьев, более известный как Бустер, оказался в центре внимания после обнаружения крупной задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС), пишет Mash. Отмечается, что его долг составляет 4,5 млн руб.

По информации источников, Бустер является основателем четырех предприятий — «Чен вкусно», «Ппенгеймер», «УК Рейв» и «Лунаси». Их общая выручка составляет примерно 96,6 млн рублей. Предположительно, должником стало последнее ООО, наиболее прибыльное.

Недавно Бустер купил себе спорткар SF90 Spider, минимальная цена которого составляет 55 млн руб.

В 2021 году Леонтьев вошел в рейтинг журнала Forbes как один самых перспективных россиян до 30 лет. В феврале 2025 года он устроил совместный стрим на платформе Twitch с известным американским рэпером DaBaby.

С 2020 года Бустер годах активно участвовал в турнирах по игре CS:GO. В феврале 2021 года стример обыграл польского экс-про-игрока Virtus.pro Ярослава Яжомбковского (PashaBiceps) в онлайн-матче, за которым наблюдали 25 тыс. зрителей. В декабре 2024-го Бустер побил все рекорды Twitch, собрав 370 тыс. зрителей одновременно.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил о большом долге российской певицы Елены Темниковой перед налоговой.