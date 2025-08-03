«Была инопланетянкой»: во Франции простились с погибшей чемпионкой Дальмайер

Франция прощается с легендарной биатлонисткой Лаурой Дальмайер, тело которой обнаружили спасатели 30 июля в Пакистане. Директор сборной Франции по биатлону Стефан Бутио в интервью Nordic Magazine назвал Дальмайер «инопланетянкой» в спорте.

Как вспоминает Бутио, Дальмайер пришла в биатлон очень молодой и невероятно сильной. Ее страсть к горам была известна всем. 31-летняя спортсменка завершила карьеру в 2019 году, чтобы полностью посвятить себя альпинизму.

«Это шок. Она всегда была по-настоящему увлечена горами. Когда она была биатлонисткой, мы уже знали, что это ее главная страсть. Я ничуть не удивился, узнав, что она приехала в Пакистан покорять вершины, <...> Она была инопланетянкой в биатлоне. Она пришла очень молодой и очень сильной», — поделился он.

Трагедия произошла 28 июля, когда Дальмайер с напарницей попали под камнепад. Несмотря на оперативно поданный сигнал бедствия, сложные погодные условия и удаленность района затруднили спасательную операцию. Вертолет смог достичь места происшествия только через сутки.

Дальмайер навсегда вошла в историю спорта как одна из самых ярких биатлонисток своего поколения. В 2018 году она стала двукратной олимпийской чемпионкой в Пхенчхане, а через год неожиданно завершила карьеру, решив посвятить себя альпинизму.

Ранее сообщалось, что спортсменка скончалась в горах, как несколько лет назад погиб ее возлюбленный.