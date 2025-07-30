Чемпионка Дальмайер повторила судьбу погибшего возлюбленного

Трагедия с немецкой биатлонисткой Лаурой Дальмайер в Пакистане жутко напоминает гибель ее возлюбленного Роберта Гразеггера три года назад, сообщает HLN. В историях нашли одинаковые обстоятельства.

Оба инцидента произошли в конце июля, и оба связаны с коварством горной стихии: если Гразеггер погиб в лавине, то Дальмайер стала жертвой камнепада на склоне Нанга-Парбат в Пакистане. Спортсменка в 2022 году пережила трагедию и даже думала покончить с любимым альпинизмом из-за смерти Гразеггера. Однако любовь к горам оказалась сильнее.

Примечательно, что и спасательные операции в обоих случаях столкнулись с похожими трудностями: труднодоступность района, стремительно ухудшающиеся погодные условия и критическое временное окно для оказания помощи.

Напомним, что о пропаже Дальмайер стало известно 28 июля. Спустя два дня представитель спортсменки заявил о ее смерти. Тело немецкой чемпионки заметили с вертолета: она не подает никаких признаков жизни. Решается вопрос об изъятии тела биатлонистки из сложной местности.