«Было бы прекрасно»: Овечкин высказался о возможности поиграть в одной команде с Малкиным и Кросби

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможном переходе в его команду звезд «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби.

«Если это совершится, то было бы прекрасно. Если нет, то будем бороться своими силами», — сказал Овечкин.

Малкин и Кросби все карьеру в НХЛ провели за «Питтсбург». В настоящее время «Пингвинз» уходят в глубокую перестройку, что делает реальным обмен звезд команды. «Вашингтон» называли в числе претендентов на одного из центрфорвардов «Питтсбурга».

Овечкин и Малкин сыграли за одну команду в Матче года, в котором встретились российские звезды НХЛ и КХЛ. Встреча завершилась победой команды, составленной из игроков заокеанских клубов.