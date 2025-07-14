Овечкину вручили автомобиль перед началом Матча года

В воскресенье, 13 июля, в Москве прошел Матч года, в котором встретились российские звезды НХЛ и КХЛ.

Перед началом матча состоялось чествование капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в честь его рекорда в НХЛ. Россиянин в апреле обошел Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, в настоящий момент на счету Овечкина 897 шайб.

Нападающему подарили автомобиль Jetour T2.

Встреча звезд НХЛ и КХЛ завершилась со счетом 15:3 в пользу российских игроков заокеанской лиги. Овечкин отметился заброшенной шайбой.

Ранее Александр Овечкин высказался по поводу своего возможного возвращения в КХЛ.