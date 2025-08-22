«Было сложно»: Юрий Жирков рассказал о получении тренерской лицензии

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита», «Челси» и сборной России Юрий Жирков рассказал ТАСС, что получил тренерскую лицензию, но приглашений на работу пока не было.

Жирков признался, что обучение было сложным: приходилось посещать занятия, много учить, работать на компьютере.

Полученная лицензия позволяет Жиркову работать главным тренером во Второй лиге, в более статусных дивизионах — помощником.

«Пока никто меня никуда не зовет, из моих знакомых никто не возглавил клуб, так что пока предложений нет», — сказал знаменитый футболист.

Юрий Жирков завершил карьеру в 2023 году. Он провел 104 матча в составе сборной России. Футболист становился чемпионом Англии, пять раз выиграл чемпионат России. С ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА, а со сборной — бронзовым призером чемпионата Европы.

