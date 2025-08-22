Клаудиньо раскрыл истинные причины ухода из «Зенита»

Полузащитник Клаудиньо, выступающий за катарский «Аль-Садд», в интервью бразильскому Flashscore рассказал, почему он ушел из «Зенита».

Футболист признался, что был счастлив в России, но все переменилось после начала СВО. Он рассказал, что у него были друзья на Украине, которые страдали из-за начала военных действий. Полузащитник упомянул Педриньо и Майкона, бывших партнеров по молодежке «Коринтианса», которые тогда выступали за «Шахтер».

При этом Клуадиньо в 2023 году принял российское гражданство, а в августе 2024-го продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона 2027/2028.

В январе 2025 года бразилец перешел в «Аль-Садд». «Зенит» получил от катарского клуба компенсацию в размере €20 млн. Клаудиньо сыграл за «Аль-Садд» до конца сезона в 17 матчах во всех турнирах, забив три мяча и отдав восемь передач.

