Быстров назвал клубы, которые занимают «не свои» места после первого круга РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров в эфире шоу «О, Родной футбол» назвал клубы, которые по итогам первого круга РПЛ занимают «не свои» места в турнирной таблице.

По его мнению, «Пари НН» обладает составом, с которым не должен идти на последнем месте. Также Быстров считает, что 100% должно быть выше «Динамо». Третьим клубом экс-футболист назвал «Спартак».

«Пари НН» замыкает турнирную таблицу с 8 очками, «Динамо» пришло к промежуточному финишу на десятой позиции (17 баллов). «Спартак» с 25 очками в активе занимает шестую строчку.

Портал «Подмосковье сегодня» разобрал причины неудачного выступления «Динамо». Перед началом сезона бело-голубых причисляли к числу фаворитов чемпионата.