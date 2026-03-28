Быстров назвал «позором» игру сборной России в матче с Никарагуа

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в разговоре с «РБ Спорт» выразил возмущение игрой национальной команды в товарищеском матче против Никарагуа.

Сборная России победила в Краснодаре со счетом 3:1. При этом практически весь второй тайм соперник играл в меньшинстве после удаления Кристиана Рейеса за фол против Кирилла Глебова.

«Это позор, когда тренер вызывает 30 игроков, которые обыгрывают Никарагуа со счетом 3:1 вместо 10:0. Валерий Карпин либо считает, что он самый умный, либо считает всех остальных дураками», — сказал Быстров.

Бывший футболист возмутился тем, что на каждый сбор Карпин вызывает большое количество игроков, а у сборной нет основного состава. Быстров уверен, что эксперименты продолжатся и в следующем матче национальной команды против Мали, который пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта. Он пообещал, что больше никогда не будет смотреть матчи сборной.

Ранее Валерий Карпин признал, что в матче с Никарагуа случилась недооценка соперника.