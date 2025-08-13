Быстров назвал тренера «Спартака» Станковича показушником
Экс-хавбек «Спартака» Быстров: Станкович очень много играет на публику
Фото: [ФК «Спартак»]
Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров в шоу «Родной футбол» оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
По его мнению, такой специалист не должен работать в «Спартаке».
«Станкович — показушник. Он очень много играет на публику. Разводит руками перед трибунами: опять нас убивают. Слезы постоянные. Тренер должен быть с яйцами, который может взять удар на себя. Он не должен показывать никакую слабину, чтобы ни один футболист в нем не сомневался», — сказал Быстров.
«Спартак» в четырех турах РПЛ набрал четыре очка и занимает лишь 11-е место. Накануне в матче Кубка России красно-белые уступили махачкалинскому «Динамо» после серии пенальти (1:2).
Ранее бывший футболист Владислав Радимов задался вопросом, кто был инициатором продления контракта Станковича со «Спартаком».