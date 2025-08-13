Быстров назвал тренера «Спартака» Станковича показушником

По его мнению, такой специалист не должен работать в «Спартаке».

«Станкович — показушник. Он очень много играет на публику. Разводит руками перед трибунами: опять нас убивают. Слезы постоянные. Тренер должен быть с яйцами, который может взять удар на себя. Он не должен показывать никакую слабину, чтобы ни один футболист в нем не сомневался», — сказал Быстров.

«Спартак» в четырех турах РПЛ набрал четыре очка и занимает лишь 11-е место. Накануне в матче Кубка России красно-белые уступили махачкалинскому «Динамо» после серии пенальти (1:2).

Ранее бывший футболист Владислав Радимов задался вопросом, кто был инициатором продления контракта Станковича со «Спартаком».