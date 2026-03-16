Быстров обнаружил серьезную ошибку у арбитра матча «Зенит» — «Спартак»

Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров в разговоре с «РБ Спорт» указал на серьезную ошибку арбитра Сергея Карасева в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак». По его мнению, он должен был удалить петербуржского бразильца Вендела.

«Зенит» победил со счетом 2:0, забив оба мяча с пенальти. Спорный момент, на который указал Быстров, возник в середине первого тайма, когда счет еще не был открыт. Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и хавбек «Зенита» Вендел сошлись в единоборстве. Когда оба игрока оказались на газоне, Вендел пнул Зобнина в живот. Карасев отреагировал на эпизод желтой карточкой бразильцу.

«Для меня это красная карточка. Удар в грудь открытыми шипами. Это красная по всем возможным и невозможным правилам», — отметил Быстров.

Собеседник издания пошутил также над первым пенальти в ворота «Спартака». В этом эпизоде Пабло Солари придержал за футболку зенитовца Дугласа Сантоса в своей штрафной. Быстров сказал, что питерские ученые изобрели технологию, которая не позволяет отпустить сопернику футболку, если он за нее ухватился. А если говорить серьезно, Быстров указал на бессмысленность действий спартаковца.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги 21-го тура РПЛ.