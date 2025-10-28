Быстров раскрыл, кому было выгодно похищение футболиста Мостового

Инцидент произошел в ночь на 24 октября. Несколько злоумышленников попытались запихнуть футболиста в джип, но он сумел вырваться и убежать. Подозреваемые в нападении были задержаны.

Быстров пошутил, что похищение могло быть выгодно главному тренеру сборной России и московского «Динамо» Валерию Карпину. 26 октября «Зенит» встречался в матче РПЛ с бело-голубыми.

Бывший вингер «Зенита» и «Спартака» отметил, что план не удался. Мостовой вышел в стартовом составе матча с «Динамо» и стал автором красивого гола, пяткой переправив мяч в ворота. «Зенит» в итоге одержал победу со счетом 2:1.

Ранее стало известно, кого Валерий Карпин включил в расширенный список национальной команды на ноябрьские сборы.