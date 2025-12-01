Бывшая порноактриса впечатлилась внешностью Овечкина

Бывшая актриса фильмов для взрослых Luxury Girl (настоящее имя Полина Марченко), а ныне амбассадор букмекерской конторы PARI в разговоре с «Советским спортом» оценила внешность хоккеиста Александра Овечкина.

«По десятибалльной шкале Овечкин 10 из 10. Харизма, совокупность качеств», — восхитилась Полина Марченко.

40-летний капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает увеличивать рекорд лиги по количеству заброшенных шайб. В ночь на 1 декабря «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1. Овечкин отметился результативной передачей на Тома Уилсона при первом голе команды, а в концовке матча отправил шайбу в пустые ворота. Этот гол стал 909-м для российского форварда в играх регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что у Овечкина есть достижения важнее его, чем голы и трофеи.