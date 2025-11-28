Тренер «Вашингтона» назвал достижение Овечкина, которое важнее голов и Кубка Стэнли

После матча с «Виннипег Джетс» (4:3), в котором капитан «Столичных» забросил 908-ю шайбу в НХЛ, в честь Овечкина была устроена торжественная церемония. Россиянин стал первым в истории хоккеистом, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и восьмым, который провел 1500 игр за один клуб.

Карбери восхитился церемонией, которая подчеркнула место Овечкина в мировом хоккее и его влияние на все местное сообщество.

«Его голы и все достижения просто астрономического масштаба, это очевидно. Но есть то, что куда важнее голов, передач и Кубка Стэнли. Это влияние, которое он оказал на тысячи людей: те, кто теперь отвозит своих детей на тренировки, сидит с ними на парковке перед катком, делит все то, что эта прекрасная игра дарит людям», — сказал Карбери.

