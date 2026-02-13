Бывшая супруга Аршавина рассказала, как мотивировала футболиста зарабатывать больше денег

Она подколола Аршавина, заявив, что именно после встречи с ней карьера футболиста стала успешной и он начал получать высокие гонорары.

«У меня был небедный парень. Неплохо зарабатывал, кстати, но только когда меня встретил, потому что до этого как-то нет», — сказала Барановская.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин состояли в отношениях с 2004 по 2013 год, однако официально их брак не был оформлен. У пары двое сыновей и дочь, алименты на их содержание являются предметом долгих судебных споров. Последнее заседание состоялось в январе, и суд разрешил бывшему полузащитнику сборной России уменьшить размер выплат, так как ему нужно содержать еще одного ребенка.

