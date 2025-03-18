Бывшая украинская теннисистка рассказала о насилии со стороны тренера в юном возрасте

Бывшая украинская теннисистка Юлия Вакуленко рассказала о сексуальных домогательствах со стороны 41-летнего тренера, когда ей было всего 15 лет.

В этом возрасте юная уроженка Ялты стала показывать первые хорошие результаты и переехала в Сербию для повышения теннисного мастерства. Мать передала все полномочия по контролю за дочерью тренеру, который и воспользовался ситуацией.

«Мы жили в одной комнате. Он лежал со мной, ласкал меня, прижимал к себе. Он говорил, что очень любит меня, что я его, что я стану его женой и стану чемпионкой только благодаря ему. Мне всегда приходилось подчиняться, даже в сексуальных отношениях. Я была его вещью, много страдала», — рассказала бывшая теннисистка.

Вакуленко завершила карьеру в 25 лет. Ее лучшим результатом в рейтинге WTA было 32-е место. В настоящее время 41-летняя спортсменка проживает в Испании.

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