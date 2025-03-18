Главный тренер сборной Италии по волейболу назвал безумием спортивные санкции против России

Главный тренер женской сборной Италии по волейболу Хулио Веласко в разговоре с La Stampa высказался об отстранении российских команд.

Специалист назвал безумием спортивные санкции против России. Он отметил, что сильнейшие женские клубы выступают в чемпионатах Италии, Турции и России и отсутствие российских команд серьезно сказывается на уровне соревнований.

Веласко упомянул об аналогичных проблемах в баскетболе и легкой атлетике.

Ранее польский волейбольный клуб «Сувалки» снялся с престижного турнира в Дубае из-за того, что на него были приглашены российские команды «Динамо» и «Нова».