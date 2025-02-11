Экс-ведущая ВГТРК Курбангалеева сообщила, что Россия требует ее экстрадиции

Генеральная прокуратура России запросила экстрадицию из Чехии экс-ведущей канала «Россия 1» Фариды Курбангалеевой*: она подтвердила это в своем посте в социальных сетях.

По словам Курбангалеевой, ей было направлено соответствующее уведомление чешскими правоохранительными органами. Вопрос об экстрадиции будет рассматривать Городской суд Праги, а для защиты интересов бывшей журналистки назначен адвокат.

На родине Курбангалеева обвиняется в оправдании терроризма и распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Суд уже вынес заочный арест, МВД объявило ее в федеральный и международный розыск, а Росфинмониторинг внес ее в список экстремистов и террористов.

Ранее сообщалось, что Курбангалеева признана иноагентом из-за денег от спецслужб Британии.

*признана иностранным агентом Министерством юстиции России.