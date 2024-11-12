Стало известно, почему Курбангалееву* признали иноагентом

Суд по иску бывшей российской тележурналистки Фариды Курбангалеевой* к Министерству юстиции РФ оставил без удовлетворения ее требование об исключении из реестра иностранных агентов. При этом представитель Минюста раскрыл новые подробности финансирования деятельности Курбангалеевой*.

Согласно заявлению представителя ведомства, основанием для признания Курбангалеевой* иностранным агентом стало финансирование ее журналистских публикаций и сообщений на YouTube-канале «Утро Февраля» со стороны британских спецслужб. Кроме того, по данным Минюста, этот канал также финансируется Ильей Пономаревым* и Михаилом Ходорковским*, которые ранее были признаны в России иностранными агентами.

В конце июня Замоскворецкий суд заочно арестовал Курбангалееву*, обвиняемую по статьям Уголовного кодекса РФ, связанным с публичным оправданием терроризма и распространением заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил. Женщина объявлена в международный розыск и, по некоторым данным, проживает в Чехии, где продолжает вести свой YouTube-канал.

Ранее стало известно о том, что СК потребовало заочно арестовать экс-ведущую программы «Вести» Курбангалееву*. Кроме того, ранее Курбангалеева* была объявлена в международный розыск. При этом, сама экс-ведущая обжаловала в суде статус иноагента.

* - признаны иностранными агентами на территории России.