Бывшая жена Сафонова потребовала признать вратаря ПСЖ банкротом

Заявление принято, судебное заседание назначили на конец мая. Адвокаты футболиста считают, что этот шаг имеет целью выяснить, не осталось ли у Сафонова какого-либо имущества, на которое бывшая супруга может претендовать.

Представители Сафонова считают, что признание Матвея банкротом безосновательно, так как футболист регулярно выплачивает алименты. Он хочет добиться выплаты фиксированной суммы 300 тыс. руб. в месяц, тогда как Анастасия настаивает на 25% от всех доходов.

В марте стало известно, что Матвей Сафонов женился во второй раз. Со своей новой избранницей Марией Кондратюк он познакомился, когда она работала стюардессой на рейсах футбольного клуба «Краснодар», за который Сафонов тогда выступал.