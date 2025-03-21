Вратарь сборной России и ПСЖ Сафонов женился во второй раз

По данным канала, скромная церемония прошла несколько недель назад, а гостей пара соберет, когда сможет вернуться в Россию.

Матвей и Мария познакомились, когда девушка работала стюардессой и часто летала с футбольным клубом «Краснодар», за который тогда выступал Матвей.

Сафонов развелся со своей первой женой Анастасией. У них продолжается жаркий спор по поводу алиментов. Из-за долга в 65 млн руб. футболист не может приехать в Россию, в частности, поэтому и не приезжал на мартовский сбор национальной команды. Матвей предлагает в будущем выплачивать фиксированные алименты в размере 300 тыс. руб. в месяц, Анастасия претендует на 25% зарплаты Сафонова в ПСЖ. По данным СМИ, голкипер зарабатывает в парижском клубе 400 тыс. евро в месяц до уплаты налогов.

Ранее стало известно, что нападающий Артем Дзюба покинул расположение сборной России и не сыграет в товарищеском матче против Замбии.