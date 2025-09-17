Бывшего футболиста киевского «Динамо» и «Шахтера» отправили в ВСУ после попытки пересечь границу

Бывший голкипер ведущих украинских клубов «Динамо» и «Шахтера» Артур Рудько был задержан при попытке покинуть страну, сообщает Sportarena.

33-летнего футболиста, в межсезонье оставшегося без клуба, уже отправили в один из учебных центров ВСУ.

Артур Рудько — воспитанник киевского «Динамо». Также он выступал за «Говерлу», «Шахтер», «Металлист», «Черноморец», польский «Лех» и кипрский «Пафос». Голкипер провел 62 матча в украинской премьер-лиге, семь раз сыграл в Лиге чемпионов.

