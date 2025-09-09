Бывшего футболиста «Спартака» номинировали на включение в Зал славы АПЛ

Английская премьер-лига опубликовала список футболистов, двое из которых будут избраны в этом году в Зал славы АПЛ.

Голосование пройдет на официальном сайте лиги.

В список попал бывший защитник «Спартака» Неманья Видич. Серб выступал за столичный клуб с 2004 по 2006 год, а затем был продан в «Манчестер Юнайтед». В составе «МЮ» Видич пять раз выигрывал чемпионат Англии, а в 2008 стал победителем Лиги чемпионов. Дважды он признавался игроком сезона в АПЛ.

Также в число номинантов попали Сол Кэмпбелл, Майкл Каррик, Джермейн Дефо, Патрис Эвра, Сеск Фабрегас, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Эден Азар, Гари Невилл, Майкл Оуэн, Тедди Шерингем, Давид Сильва, Яя Туре и Эдвин ван дер Сар.

Зал славы в АПЛ был основан в 2021 году. В настоящее время в него входят 22 футболиста, завершивших карьеру, а также тренеры Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.

