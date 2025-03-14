Бывшего главу биатлона пожизненно отстранили от работы в спорте

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил бывшему главе Международной федерации биатлона (IBU) Андерсу Бессербергу пожизненно заниматься любой деятельностью, связанной со спортом. Эта информация опубликована на сайте дисциплинарного органа биатлонистов Biathlon Integrity Unit.

Бессерберг был осужден на три года и один месяц тюремного заключения по обвинению в коррупции. Функционеру вменялось использование услуг проституток, участие в охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию, получение дорогих подарков и другие злоупотребления.

Норвежец был инициатором и первым президентом создания IBU. Он руководил мировым биатлоном с 1993 по 2018 год.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал дисквалифицировать норвежских лыжников после скандала с жульничеством у прыгунов с трамплина.