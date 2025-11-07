Бывшего инвестора «Химок» пожизненно отстранили от футбола в России

В сезоне 2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ, но утратили профессиональный статус из-за долгов клуба. В сентябре футбольный клуб был признан банкротом.

В сообщении КДК отмечается, что бан Садыгову вынесен «из-за недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате профессионального статуса клуба».

После крушения «Химок» Туфан Садыгов стал совладельцем турецкого клуба «Серикспор». Сообщалось, что и там у бизнесмена возникли проблемы с финансированием клуба. «Серикспор» покинул российский тренер Сергей Юран.