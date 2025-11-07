Бывшего инвестора «Химок» пожизненно отстранили от футбола в России
КДК РФС пожизненно запретил Туфану Садыгову занимать какие-либо посты в футболе
Фото: [ФК «Химки»]
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно запретил бывшему инвестору ФК «Химки» Туфану Садыгову заниматься любой деятельностью, связанной с футболом России.
В сезоне 2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ, но утратили профессиональный статус из-за долгов клуба. В сентябре футбольный клуб был признан банкротом.
В сообщении КДК отмечается, что бан Садыгову вынесен «из-за недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате профессионального статуса клуба».
После крушения «Химок» Туфан Садыгов стал совладельцем турецкого клуба «Серикспор». Сообщалось, что и там у бизнесмена возникли проблемы с финансированием клуба. «Серикспор» покинул российский тренер Сергей Юран.