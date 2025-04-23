Бывшего капитана Fight Nights подозревают в участии в мошенничестве на полмиллиарда

Бывшего капитана медиафутбольного клуба Fight Nights и бывшего футболиста сборной Азербайджана Абдуллу Абациева подозревают в причастности к мошенничеству почти на полмиллиарда рублей, сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Как стало известно каналу, 31-летнего футболиста подозревают в причастности к обману 71-летней экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой. Женщина передала мошенникам 350 млн руб и $800 тыс. По этому делу проходят еще шесть человек.

Аба был задержан еще в январе, но по другому делу о мошенничестве. Следствие подозревает его в обмане пенсионера, которого убедили передать курьеру 14 млн руб.

Абациев большую часть карьеры провел в российских клубах из низших дивизионов. Также на его счету один матч за национальную сборную Азербайджана.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники продавали БАДы под видом лекарств.