Бывший арбитр поддержал судейские решения в матче «Спартак» — «Локомотив»

Матч завершился победой красно-белых. В игре было несколько спорных. Федотов в целом поддержал все решения Танашева, в отличии от его коллеги Сергея Лапочкина, который считает, что арбитр пропустил два пенальти в пользу железнодорожников. По мнению Федотова, в указанных эпизодах было обычная борьба, а «такие пенальти никому не нужны».

При этом Федотов отметил, что молодому арбитру пока не хватает опыта и жесткости в общении с игроками. Собеседник издания указал на эпизод, когда в ворота «Локомотива» был назначен пенальти. Игроки «Спартака» насели на Танашева, требуя от того еще и удалить защитника Евгения Морозова.

«Игроки «Спартака» быстро поняли, что он поплыл, стали его душить насчет карточки. По лицу и действиям Танашева было видно, что его прессанули. Не сказать, что был испуг, но непонимание — точно. Чтобы этого не было, нужно быть чуть жестче, увереннее и спокойнее», — сказал Федотов.

Ранее стало известно, что после 23-го тура РПЛ в ЭСК обратился только один клуб — «Краснодар» после матча с «Ахматом» (1:0).