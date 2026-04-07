После 23-го тура РПЛ только один клуб обратился в ЭСК РФС

После матчей 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) только один клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС), сообщает РИА Новости.

Из документа, оказавшегося в распоряжении агентства, следует, что в ЭСК обратился только «Краснодар», обыгравший в Грозном «Ахмат» со счетом 1:0.

Лидер чемпионата попросил оценить моменты с неназначением пенальти в ворота соперника на 15-й и 25-й минутах, а также обоснованность второй желтой карточки в адрес полузащитника «быков» Александра Черникова.

«Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ с 52 очками, на втором месте располагается «Зенит» с 51 баллом. В следующем туре в Санкт-Петербурге лидеры турнира сойдутся в очном противостоянии.

