Бывший чемпион UFC выразил надежду на поражение Махачева в титульном бою

Бывший чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья дал прогноз на титульный поединок в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Я верю, что Джек нокаутирует Ислама. Махачев не справится с Маддаленой в клинче или если Джек сможет подняться после тейкдауна. Джек очень мужественный, и рано или поздно он поймает и вырубит Ислама. И я с нетерпением этого жду», — сказал Адесанья.

Махачев и Маддалена должны побиться за чемпионский пояс в полусреднем весе в ноябре этого года. Ради этого поединка россиянин отказался от чемпионского пояса в легком весе.

На счету Махачева 27 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Его соперник одержал 18 побед в 20 поединках.

Ранее Ислам Махачев побывал на базе футбольного клуба «Динамо» (Махачкала) и поддержал команду перед началом нового сезона.