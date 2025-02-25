Бывший дом Элвиса Пресли в Беверли-Хиллз выставили на продажу за $24 млн

Дом в Беверли-Хиллз, когда-то принадлежавший легендарному американскому певцу и актеру Элвису Пресли, выставили на продажу с ценником в $24,5 млн, сообщил портал Mansion Global.

Этот особняк был спроектирован архитектором Рексом Лотери и выполнен в стиле эпохи регентства. Пресли жил в доме с 1967 по 1973 годы вместе со своей супругой Присциллой и дочерью Лизой-Марией.

Общая площадь дома составляет 492,2 кв. м. Он включает в себя четыре спальни, пять ванных комнат, две гостиные и просторную кухню. В некоторых спальнях имеются раздвижные стеклянные двери, ведущие на задний двор, где расположены бассейн, джакузи и уютное патио с шезлонгами, а также ухоженные газоны.

Кроме знаменитого дома в Беверли-Хиллз, у Элвиса в собственности были и другие значимые резиденции. Его дом детства в Тупело, штат Миссисипи, был построен в 1920-х годах. В Мемфисе, в Грейсленде, находится его двухкомнатный трейлер.

Позже Элвис приобрел еще одну недвижимость в Миссисипи, которую изначально зарегистрировал на имя отца Вернона Пресли. Затем она перешла во владение к матери певца, а сейчас принадлежит близкому окружению музыканта.

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