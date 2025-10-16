Бывший функционер ЦСКА будет работать в спортивном блоке «Спартака»
Фото: [ПФК ЦСКА]
Футбольный клуб «Спартак» назначил Андрея Мовсесьяна на должность заместителя генерального директора, сообщила пресс-служба красно-белых.
Отмечается, что Мовсесьян будет отвечать за российское направление селекции и развитие молодежного футбола.
«Спартак» пригласил на работу специалиста из клуба-конкурента: ранее Мовсесьян работал в ЦСКА в селекционном отделе и на должности спортивного директора. Впрочем, у нового замгендира есть и спартаковское прошлое. Мовсесьян является воспитанником «Спартака» и футбольную карьеру начинал в дубле красно-белых.
