Бывший функционер ЦСКА будет работать в спортивном блоке «Спартака»

Отмечается, что Мовсесьян будет отвечать за российское направление селекции и развитие молодежного футбола.

«Спартак» пригласил на работу специалиста из клуба-конкурента: ранее Мовсесьян работал в ЦСКА в селекционном отделе и на должности спортивного директора. Впрочем, у нового замгендира есть и спартаковское прошлое. Мовсесьян является воспитанником «Спартака» и футбольную карьеру начинал в дубле красно-белых.

Ранее генеральный директор ФК «Ростов» Игорь Гончаров подтвердил, что клуб испытывает финансовые трудности.