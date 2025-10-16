«Ростов» заявил о серьезных финансовых долгах клуба
Гендиректор «Ростова» Гончаров признал наличие у клуба серьезных долгов
Фото: [ФК «Ростов»]
Генеральный директор ФК «Ростов» Игорь Гончаров рассказал «Матч ТВ» о наличии у клуба долгов.
Менеджер заверил, что команда доиграет сезон в РПЛ, но существующие долги могут повлиять на лицензирование клуба перед сезоном-2026/27. Гончаров не стал называть суммы, но рассказал, как «Ростов» сумел на 12% улучшить финансовое состояние.
«От продажи игроков. Оптимизировали офис. Ни одного человека я не уволил. Часть людей ушла сама. Я не понимал, в чем смысл работы того или иного сотрудника. Выросли продажи билетов — 10–11%, идем в плюсе. Мы немного просели в начале сезона. Проигрыши сказалась на посещаемости. Пытаемся развивать фаншоп. Неплохо улучшили эту позицию в сравнении с прошлым сезоном», — сказал гендиректор «Ростова».
Гончаров уверен, что самого негативного сценария удастся избежать: в Ростове любят футбол, правительство региона и акционеры должны спасти клуб.
После 11 туров в РПЛ «Ростов» занимает 10-е место, набрав 13 очков.
15 октября президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объявил об отставке после восьми лет работы на своем посту.