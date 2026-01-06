Бывший футболист «Аяччо» жестко раскритиковал защитника ПСЖ Забарного

Он указал, что в матче Кубка Франции игроки клуба пятой лиги «Фонтене» постоянно забегали за спину защитнику. Шано не хочет принимать во внимание аргумент, что украинец еще не адаптировался к новому чемпионату.

«Я понимаю, что Франция отличается от Англии, хотя, опять же, он пришел из Англии, а не с Венеры или Сатурна, это все равно футбол. Он может совершенствоваться, потому что он еще молод, но мы слышим об адаптации уже полгода», — сказал Шано.

ПСЖ заплатил за переход 23-летнего Забарного английскому «Борнмуту» €63 млн. Футболист провел 20 матчей за парижский клуб во всех турнирах, забив один мяч.

