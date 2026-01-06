Экс-президент «Спартака» жестко высказался о назначении Карседо

Он отметил, что победы на маленьком Кипре ничего не значат — Карседо пришел в «Спартак» после успешной работы с кипрским «Пафосом». Также, по наблюдениям Червиченко, является таким же эмоциональным человеком, как Унаи Эмери или Деян Станкович, а это никак не добавит команде стабильности.

«Лично для меня эта история напоминает разграбление Латинской Америке испанскими конкистадорами. Тут будет разграбление «Спартака» испанским дуэтом. Это больше тренер не для «Спартака», а для Кахигао, чтобы ему было удобнее рвать на части бюджет», — предположил Червиченко.

Франсис Кахигао работает спортивным директором «Спартака». По сообщениям СМИ, он настаивал на назначении главным тренером иностранного специалиста.

Да Хуана Карлоса Карседо это уже второй приход в московский клуб. В 2012 году он работал в «Спартаке» ассистентом Унаи Эмери.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал назначение Карседо «продолжающейся ходьбой по граблям».