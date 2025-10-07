Бывший футболист «Баварии» подрался с мюнхенскими болельщиками на Октоберфесте

Бывший вингер «Баварии» Лерой Сане подрался с мюнхенскими болельщиками во время Октоберфеста, рассказал журналист Бурхан Джан Терзи в соцсетях.

По окончании прошлого сезона Сане покинул «Баварию» по истечении срока контракта и перешел в «Галатасарай». На Октоберфесте футболист пересекся с фанатами мюнхенского клуба, которые стали обвинять его в предательстве и оскорблять нынешний клуб Сане. Завязалась драка, которую удалось разнять охранникам фестиваля.

Сане перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» в 2020 году за €49 млн. В составе мюнхенского клуба он провел 223 матча во всех турнирах, забил 61 мяч и отдал 53 передачи.

